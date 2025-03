Ob das die Lösung wäre, ist derzeit noch offen. Für die Umsetzung des Projektes braucht es Gelder in Millionenhöhe. Ganz konkret werden einem Konzept der Landesregierung zufolge Umbau und Umzug der Jugendarrestanstalt in Arnstadt mit grob zwei Millionen Euro Kosten veranschlagt.

Um die Einrichtung zu betreiben, soll auch Justizpersonal eingestellt werden. So sind in einer Kabinettsvorlage vom 18. März über im Haushalt festgeschriebene zusätzliche Stellen auch 18 neue Stellen im Justizvollzug genannt. Allerdings wird nicht näher darauf eingegangen, wo genau diese Stellen eingesetzt werden sollen.

Es stimmt, dass Thüringen angemietete Abschiebehaftplätze in anderen Bundesländern nutzt, da das Land seit 2014 keine eigene Abschiebehaftanstalt mehr hat. In Ingelheim in Rheinland-Pfalz hat der Freistaat einen eigenen Abschiebehaftplatz gemietet, der dauerhaft für Thüringen reserviert ist.

Konkret zahlte Thüringen 2023 laut dem Thüringer Migrationsministerium 165.000 Euro für den Haftplatz in Ingelheim. 2024 betrugen die Kosten, so das Ministerium, 174.000 Euro.

Der Platz war 2023 an 224 von 365 Tagen belegt. 2024 musste mindestens ein zusätzlicher Haftplatz in Anspruch genommen werden, so das Migrationsministerium. Die Haftplätze in Ingelheim "durch ausreisepflichtige Personen aus Thüringen" sollen im letzten Jahr an insgesamt 378 Tagen belegt gewesen sein.