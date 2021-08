Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) hat angesichts der Machtübernahme durch die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan ein Landesaufnahmeprogramm für Schutzsuchende aus Afghanistan in Aussicht gestellt.

Die Lage vor Ort gerate zunehmend außer Kontrolle, sagte er am Montag in Erfurt. Er strebe daher ein ähnliches Landesaufnahmeprogramm an, wie es das in Thüringen bereits seit 2013 für syrische Flüchtlinge gebe. "Es soll Personen, die zum großen Teil schon lange hier leben und arbeiten, ermöglichen, ihre Angehörigen nachzuholen. Ich habe mein Haus gebeten, alles Notwendige zu veranlassen", erklärte Adams.