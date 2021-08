Nach einem Bericht der Welt am Sonntag impfen deutschlandweit derzeit mehr als 23.000 Ärzte nicht mehr gegen Corona. Nur 29.300 sind noch dabei. Zu Beginn waren es weit mehr als 52.000. Die Gründe sind demnach dieselben. Die Hersteller der Stoffe erwägen deshalb, die Verpackungsgrößen anzupassen, wie es in der Welt am Sonntag heißt.