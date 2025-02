In Thüringen ist die Zahl der ausländischen Mediziner auf ein Rekordhoch gestiegen. Laut Landesärztekammer waren Ende vergangenen Jahres 1.927 ausländische Ärztinnen und Ärzte in Thüringen tätig, 134 mehr als im Jahr zuvor. Vor zehn Jahren war es noch 1.306.

Die meisten von ihnen - etwa 1.500 - arbeiten in Krankenhäusern, was mehr als einem Viertel des gesamten ärztlichen Klinikpersonals in Thüringen entspricht. Der größte Teil der ausländischen Mediziner stammt demnach aus Syrien, gefolgt von Rumänien und der Ukraine.