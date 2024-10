Selbst in den Bereichen, in denen alle Kassensitze besetzt sind, warten viele Patienten teils monatelang auf einen Termin. So etwa im Altenburger Land, in Erfurt, Nordhausen oder dem Weimarer Land. Laut KVT haben die aktuellen Wartezeiten keinen Einfluss auf die Bedarfsplanung. Man könne jedoch sagen, dass die Bevölkerung immer älter und mehr behandelt werde, sagte eine Sprecherin.