Viele der Entscheidungen aus den 1990er Jahren, wie die umstrittene Fusion der ost- und westdeutschen Kali-Industrie oder die Stilllegung großer DDR-Betriebe wie Robotron Sömmerda oder gescheiterte Privatisierungen wie bei einem großen Faser-Betrieb in Ostthüringen waren in der Vergangenheit immer wieder Thema im Landtag in Erfurt.