Weitere Personalfragen nach Höckes Büroleiter Robert Teske, der seinen Wahlkreis in Südthüringen gewonnen hat, oder nach Co-Parteisprecher Stefan Möller, der in Erfurt erfolgreich war, handelt Braga im MDR-Interview rasch ab: "Stefan Möller bleibt in seinen Funktionen in der Partei weiterhin tätig", teilt er mit. In der Landtagsfraktion wolle er Möllers Bedeutung "nicht unterschätzen". Braga nehme an, "dass es geeignete Kandidaten gibt, um alle Positionen zu füllen", die er hinterlasse. Möller ist Vorsitzender des Ausschusses für Justiz, Migration und Verbraucherschutz. Dasselbe gelte für Ex-Büroleiter Teske, einen ehemaligen Funktionär des inzwischen aufgelösten rechtsextremen AfD-Jugendverbands.