Alternative für Deutschland 10 Jahre AfD: So sehen Thüringer Politiker die Partei heute

Hauptinhalt

2013 trafen sich 18 Männer in einem Gemeindesaal im hessischen Oberursel. Ihr Ziel: die Gründung der Alternative für Deutschland. Seitdem hat sich die AfD zu einer festen Größe in der Parteienlandschaft entwickelt. In Thüringen gilt die AfD mit ihrem Landeschef Björn Höcke als besonders radikal. Die Bilanz für zehn Jahre AfD fällt daher aus Sicht der Politiker in Thüringen überwiegend kritisch aus.