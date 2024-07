Die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling (Grüne) sagte dem MDR, Verfassungsfeinde hätten im öffentlichen Dienst nichts verloren, insbesondere nicht in der Bundeswehr, in der Eingriffsverwaltung oder als Lehrkräfte an Schulen. "Einfallstore für Bestrebungen gegen die Verfassung, die sie tragenden Grundwerte oder für Obstruktionen gilt es, wo immer möglich zu schließen. Das Vorgehen der Bundeswehr war daher absolut folgerichtig. Aus der Einstufung der AfD Thüringen als erwiesen rechtsextrem müssen jetzt Konsequenzen für den Landesdienst folgen." Mittlerweile sitzt Töpfer, den die Bundeswehr wegen seiner Aktivitäten in der rechtsextremen AfD und ihrer Jugendorganisation so als Gefahr für die Truppe einschätzte, dass man ihn fristlos entließ, im Erfurter Stadtrat und darf über die Geschicke der Stadt mitentscheiden.