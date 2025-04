Würde man es der PKK untersagen, die Arbeit aufzunehmen, wäre das ein Eingriff in die Autonomie des Parlaments. Außerdem gebe die Thüringer Verfassung vor, dass die PKK den Auftrag habe, den Verfassungsschutz zu kontrollieren .

Nach Angaben des Gerichtssprechers wurde auch geprüft, ob mit der gegenwärtigen Besetzung der PKK das Recht der AfD auf Chancengleichheit beeinträchtigt wurde. Die Richter seien aber zu dem Schluss gekommen, dass die Rechtsposition des Landtags schwerer wiege als die der AfD. Das Verfassungsgericht entschied in der Sache im Eilverfahren . Die AfD hat noch die Möglichkeit, den Streit in einem Hauptsacheverfahren klären zu lassen.

Die Entscheidung, diese Anträge abzulehnen, sei aber keine Entscheidung in der Sache, erklärte der Gerichtssprecher. Die zur Diskussion stehenden Rechtsfragen seien so komplex, dass sie aus Sicht des Verfassungsgerichts nicht in einem Eilverfahren entschieden werden könnten. Stattdessen sei es dringlicher, dass die parlamentarische Kontrollkommission für den Verfassungsschutz gebildet werde, denn das sei gesetzlich vorgeschrieben.