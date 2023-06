So wie überall in Deutschland bei Landratswahlen war auch in Sonneberg vor dem ersten Wahlgang am 11. Juni eine Kandidatenliste aufgestellt worden. Auf Platz drei: Robert Sesselmann. Der Jurist ist seit Herbst 2019 Mitglied der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Dort engagiert er sich auch als Sprecher für Justiz-, Verbraucherschutz und Kommunalpolitik. Zudem ist der Landtagsabgeordnete Mitglied im Landesvorstand seiner Partei.