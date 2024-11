Die Gremien sollen untersuchen, wie sich Einschränkungen oder auch Vorschriften in der Corona-Pandemie ausgewirkt haben. In der Debatte sprach die AfD davon, dass die Bekämpfung der weltweiten Pandemie in Thüringen zu Opfern und Tätern geführt hätte. Das BSW möchte, dass aus der Zeit Lehren gezogen werden. Der Ausschuss dürfe kein Tribunal sein, sondern müsse auch dabei helfen, Wunden zu heilen, hieß es von der CDU.