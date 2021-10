Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag hat am Mittwoch den sofortigen Ausschluss des Nordthüringer Abgeordneten Lars Schütze beschlossen. Dem Rauswurf war offenbar ein Streit vorausgegangen. Ein Fraktionssprecher sprach in einer Mitteilung am Nachmittag von einem - so wörtlich - Sachverhalt, der das Vertrauensverhältnis berühre.