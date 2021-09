Die Thüringer AfD-Landtagsfraktion wird vorerst keinen Vorschlag für einen neuen AfD-Vizepräsidenten des Landtags unterbreiten. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Torben Braga, sagte MDR THÜRINGEN am Montag, der jetzige Vizepräsident Michael Kaufmann werde vorerst Mitglied des Thüringer Landtags bleiben. Kaufmann wird in absehbarer Zeit in den Bundestag wechseln, da er das Direktmandat im Wahlkreis 195 gewonnen hat.