Die beiden Einladungsschreiben aus der Personalabteilung des Innenministeriums stießen bei Hoffmann offenbar auf positive Resonanz. Denn nach MDR THÜRINGEN-Recherchen teilte er dem Ministerium Anfang Dezember 2021 mit, dass er an der Beförderungsrunde teilnehmen wolle.

Darüber hinaus machte er seinem alten Arbeitgeber ein Angebot, das aufhorchen lässt: Im Falle einer Beförderung mache er "von seiner sofortigen Rückkehroption Gebrauch", schrieb Hoffmann. Im Klartext: Gebt mir den Posten und ich kündige bei der AfD-Fraktion. Auf die MDR-Anfrage, ob sich Hoffmann mit dieser Botschaft an das Innenministerium gegenüber seinem aktuellen Arbeitgeber möglicherweise illoyal verhalten habe, teilte die Fraktion mit: "Die AfD-Fraktion Thüringen erteilt grundsätzlich keine Auskünfte über dienst- oder arbeitsrechtliche Belange ihrer Mitarbeiter."

Mit Hoffmanns Bereitschaft an dem Beförderungsverfahren teilzunehmen, begann ein komplizierter beamtenrechtlicher Prozess, der bis heute andauert. Für die Auswahl ist eine Beurteilung der Bewerber notwendig. Weil aber niemand beurteilt werden kann, der gar nicht im Dienst ist, griff das im Beamtenrecht vorgesehene Instrument der sogenannten Fiktiven Fortschreibung. Dabei handelt es sich um eine Beurteilung auf der Grundlage einer Prognose, wie sich Hoffmanns Karriere im Ministerium entwickelt haben könnte, wenn er dort geblieben wäre.

Auf drei Seiten lobt der AfD-Politiker Hoffmanns Arbeit für die Fraktion in den vergangenen Jahren. Auch dessen Bedeutung in den eigenen Reihen wird hervorgehoben. Der Mitarbeiter sei "maßgeblich für die Verwaltung eines 1,5 Millionen Euro Budgets innerhalb der Fraktion" verantwortlich, betont Arbeitgeber Höcke.

Und so findet also ein Arbeitszeugnis, ausgestellt vom Chef der von den Sicherheitsbehörden als rechtsextrem eingestuften Thüringer AfD, Eingang in die Beurteilung des Thüringer Innenministeriums, deren Chef Georg Maier unlängst ein Verbot der AfD angeregte.