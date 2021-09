Thomas Gröger aus Horsmar im Unstruttal könnte für den AfD-Abgeordneten Michael Kaufmann in den Thüringer Landtag nachrücken. Das Mandat steht dem Politiker laut Thüringer Landeswahlgesetz zu. Ob er es annimmt, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage von MDR THÜRINGEN ließ er unbeantwortet.

Sollte Gröger das Mandat ausschlagen, käme der AfD-Politiker Andreas Leupold aus Nordhausen als Nachrücker zum Zuge. Thomas Gröger fiel bisher vor allem mit Beiträgen in sozialen Netzwerken auf. Seine Wortmeldungen erinnern an Positionen der offiziell aufgelösten Parteiströmung "Flügel ".

Die wichtigste Kommunikationsplattform von Thomas Gröger, geboren 1967 in Mühlhausen, ist Facebook. Dort kritisierte der gelernte Landmaschinenschlosser nicht nur die Corona-Schutzmaßnahmen. Deutschland in der Pandemie bezeichnete er als "DDR 2.0" und teilte das Foto eines Judensterns mit der Aufschrift "Nicht geimpft" sowie die Abbildung eines Konzentrationslagers mit der Aufschrift "Impfzentrum". Oliver Decker, Extremismusforscher an der Universität Leipzig, bezeichnet diese Vergleiche auf MDR-Anfrage als "hochproblematisch, weil antisemitisch gefärbt".