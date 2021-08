Polizisten müssen Belehrung unterschreiben

Interessant ist der Aspekt, dass dem Innenministerium und auch der Polizeiführung der Amtseid der Beamtinnen und Beamten zur Verfassungstreue, den sie alle zu ihrem Dienstantritt geleistet haben, offenbar im Bezug zur aktuellen AfD-Einstufung nicht ausreicht. Denn dem Schreiben von Quittenbaum hängt eine zweiseitige Belehrung an.

Die Dienststellenleiter in der Thüringer Polizei sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter über die Einstufung der AfD als extremistisch zu informieren und sie über ihre Pflicht zur Verfassungstreue zu belehren. Das Ganze muss dann auch aktenkundig gemacht werden und die Beamten müssen unterschreiben.

Auf MDR THÜRINGEN-Nachfrage was denen passiert, die sich weigern, die Belehrung zu unterschreiben, heißt es aus dem Innenministerium: "Dies ist grundsätzlich abhängig von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls, gegebenenfalls sind disziplinarische oder arbeitsrechtliche Maßnahmen zu prüfen." Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Polizeigewerkschaften unterstützen Belehrung

Trotzdem legt das Ministerium Wert auf die Feststellung, dass eine solche Belehrung bei der Polizei zur normalen Vorgehensweise gehöre und den Standards entspreche. So werde sichergestellt, dass alle Beamtinnen und Beamte den Inhalt der Belehrung kennen. Die Thüringer Polizeigewerkschaften sehen in der Belehrung ebenfalls kein Problem. Thomas Scholz von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagte:

Eine solche Belehrung ist ein Achtungszeichen, das den Kolleginnen und Kollegen sagt, achtet auf euer Verhalten. Thomas Scholz

Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Jürgen Hoffmann erklärte, dass die Belehrung im Zusammenhang mit der Einstufung der AfD richtig sei. "Damit ist klar, wer in diese Partei eintritt, erklärt sich mit ihren Zielen einverstanden, das sollte jedem Polizisten bewusst sein", so Hoffmann. Bis spätestens zum 1. Oktober dieses Jahres müssen alle Beamten und Angestellten in der Polizei über die Einhaltung der Verfassungstreue im Umgang mit der AfD belehrt worden sein.

Rundschreiben über AfD in Landesverwaltung

Doch der Fall der Thüringer AfD hat auch Folgen in anderen Bereichen der Landesverwaltung, wenn auch nicht so gravierende. Nach Auskunft der Thüringer Staatskanzlei hat es in einer ganzen Reihe von Ministerien entsprechende Rundschreiben gegeben. In diesen seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert worden, dass die Thüringer AfD durch den Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden sei.