Der Deutschen Polizeigewerkschaft fehlt es im Umgang des Thüringer Innenministeriums mit Polizisten, die sich in der AfD engagieren, an Entschlossenheit. Der Landesvorsitzende Rüdiger Hoffmann sagte MDR THÜRINGEN, eine konsequente Auseinandersetzung mit Beamten in der AfD geschehe innerhalb der Polizei nicht. Aus Sicht der Gewerkschaft bestehen Zweifel an der Verfassungstreue von Polizeibeamten, die sich in der AfD engagieren.