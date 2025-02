Man habe ihn in den Landtag geladen und ihm einen Vorschlag gemacht, erinnert er sich: "Könnten wir uns darauf einigen, dass du auf ein Landtagsmandat verzichtest, und wir würden dich im Bundestagswahlkampf unterstützen?"

Ohne Unterstützung kein Wahlkampf

So sei es dann am Ende auch gemacht worden. Jetzt ist er froh über die Unterstützung, denn es ist richtig viel zu tun in diesem kurzen Wahlkampf.

Seine Wahlkampftruppe organisiert Schröder über Chatkanäle, Mitglieder der Partei unterstützen ihn beim Plakatieren. "Bei Großveranstaltungen ist es so, dass ich dann Björn Höcke oder René Aust oder Stefan Möller anspreche und sage: ’Passt das bei dir in den Zeitplan?‘ Und wenn dann ja gesagt wird, übernimmt eine Planungsstelle im Landesverband den Rest."

Das sei auch gut so, sagt Schröder. Denn das wäre zu viel für einen einzelnen Kandidaten. Zumal der sich ja auf solche großen Saalveranstaltungen auch noch inhaltlich vorbereiten muss.

Um das Aufhängen der Plakate allerdings muss er sich alleine kümmern. Und die sogenannten Kopfplakate, also die, auf denen er zu sehen ist, zahlt er sogar aus eigener Tasche. "Das sind zwischen 1,40 und 1,70 Euro pro Plakat, 3.500 davon habe ich bestellt."

Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Insgesamt mussten im Wahlkreis 8.500 Plakate gehängt werden und gerade in dieser Zeit lag die Diskussion um die Auflösung der Jungen Alternative. Doch laut Schröder hat das keine Probleme bereitet: "Die Junge Alternative unterstützt mich massiv im Wahlkampf." In seiner Rede am Abend ergänzt er: "Sie lässt Deutschland und seine Wende nicht im Stich."

Sicherlich, man muss als AfD irgendwo immer mal eine Aktion bringen, Zeichen setzen, aber von dieser Rückflug-Aktion halte ich persönlich nicht viel. Stefan Schröder Bundestags-Kandidat der AfD

Manche Wahlkampf-Mittel seiner Partei kritisiert Schröder aber auch. Wie beispielsweise die Abschiebe-Tickets, die in Briefkästen von Menschen mit Migrationshintergrund geworfen wurden. "Ich halte nicht viel von solchen Aktionen. Sicherlich, man muss als AfD irgendwo immer mal eine Aktion bringen, Zeichen setzen, aber von dieser Rückflug-Aktion halte ich persönlich nicht viel."

Demokratisch oder nicht?

Am Stand in Apolda ist es zwischendurch laut geworden. Eine Diskussion zwischen Stefan Schröder und der Mutter eines Teenagers hat sich an der Energiepolitik der AfD entzündet, führt über die Migrationspolitik der Partei schnell zu Vorwürfen der Demokratiefeindlichkeit.

Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Damit müsse man als Kandidat umgehen können, so Schröder. "Wenn ich es aufteilen müsste, würde ich sagen, es gibt 90 Prozent Zuspruch, zehn Prozent Kritik."

Tätlichkeiten, sagt er, habe es in diesem Wahlkampf im ländlichen Raum noch nicht gegeben. "Wir waren jetzt schon mehrmals in Jena, weil das ja auch mein Wahlkreis ist. Da herrscht ein anderer Ton."

Ein anderer Ton herrschte allerdings auch am Abend dieses Wahlkampftages in Sömmerda, wo Schröder Daniel Haseloff und Björn Höcke zur Podiumsdiskussion geladen hatte. Fragen zum Wahlprogramm sollten die Zuschauer stellen können, hieß es im Vorfeld, sich informieren über die Pläne der AfD und die des Kandidaten Stefan Schröder.

Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Und die Mitglieder und Sympathisanten der AfD im Saal wollten deutlichere Worte hören als die Passanten am Wahlkampfstand am Vormittag.

Der Umgang mit der Großspende an die AfD aus Thüringen wurde mit der "Hexenverfolgung" verglichen und Björn Höcke als "Ministerpräsident der Herzen" vorgestellt.

Doch es gab auch Sachfragen aus dem Publikum, sogar zur Landwirtschaft, um die sich Stefan Schröder im Bundestag besonders kümmern möchte.

Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Wenn seine Partei als undemokratisch bezeichnet wird, nimmt sich Schröder das nicht besonders zu Herzen: "Da muss ich sagen, das geht völlig an mir vorbei. Da geht es einfach um Geld. Jeder Abgeordnete nimmt einer anderen Partei Geld weg. Das ist einfach ein Gejammer der Altparteien, die dann sagen, ihnen schwimmen die Felle davon."