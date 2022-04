Ein Berliner Immobilienunternehmer fordert von der Thüringer AfD Spendengelder in Höhe von 100.000 Euro zurück. Co-Landessprecher Stefan Möller bestätigte einen entsprechenden Bericht der Bild am Sonntag. Demnach reichte der Unternehmer Christian Krawinkel beim Erfurter Landgericht Klage auf Rückzahlung nebst Zinsen ein. Als Begründung für die Klage führt Krawinkel die antidemokratische Entwicklung der Partei seit dem Zeitpunkt der Spende an. Die Partei habe sich zunehmend verfassungsfeindlich gezeigt und verdiene seine Spende nicht, so der Unternehmer.