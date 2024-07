Der AfD-Landesvorstand schrieb dagegen in einem an die Parteimitglieder verschickten Brief, Stöber habe mit versteckten Aktionen die vom Landesvorstand bevorzugten Kandidaten "diffamiert und demontiert". Stöber hat inzwischen nach eigenen Angaben ein weiteres Schreiben des Landesvorstands erhalten, in dem er aufgefordert wird, seine Aussagen zurückzunehmen. Andernfalls drohe ihm ein Parteiausschlussverfahren. Das werde er ignorieren. Er könne alles beweisen, was er geschrieben habe, so Stöber.