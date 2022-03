Das Publikum im Mansfelder Hof war begeistert und spendete Björn Höcke (AfD) reichlich Beifall. Sein Rednerpult war mit einer Deutschland-Fahne geschmückt, in seinem Vortrag auf der "Bürgerversammlung" in Eisleben in Sachsen-Anhalt hatte der Thüringer AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende zur "Lage der Nation und der Zukunft unseres Landes" referiert.

Es sind solche Reden, in denen Bevölkerungsgruppen pauschal abgewertet werden, die die Sicherheitsbehörden alarmiert haben. In einem vertraulichen Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz aus dem Jahr 2019 heißt es über Höckes Auftritt in der Eisleber Gaststätte: "In Aussagen von Führungsfunktionären der AfD wird dem Islam in pauschalisierender Weise ein aggressives, sogar kriegerisches Wesen zugeschrieben".