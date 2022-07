Um 6,5 Prozent stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Menschen mit einem kleinen Waffenschein. Diesen benötigt man für das Führen Schreckschuss-, Gas- oder Signalpistolen. Insgesamt kommen in Thüringen 6,8 kleinen Waffenscheine auf 1.000 Einwohner - der Freistaat rangiert in Deutschland dabei noch im unteren Mittelfeld. Bevor man den Kleinen Waffenschein bekommt, prüfen die Behörden die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit - man darf zum Beispiel nicht vorbestraft sein.



Auch die Zahl registrierter scharfer Waffen und Waffenteile in Privatbesitz stieg in Thüringen. Die Zahl stieg um 1,8 Prozent, oder in absoluten Zahlen ausgedrückt um 2.350.