Das Thüringer Innenministerium will den Waffenbesitz von AfD-Mitgliedern im Freistaat unterbinden . Der Jenaer Verfassungsrechtler Michael Brenner sieht diesen Vorstoß auf "juristisch sicheren Beinen".

Prof. Dr. Michael Brenner arbeitet als Rechtswissenschaftler an der Uni Jena. Bildrechte: MDR/ Jens Borghardt

Wenn man sich vor Augen halte, so Brenner, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werde, seien die Voraussetzungen, die das Gesetz an den Widerruf einer waffenrechtlichen Erlaubnis knüpft, erfüllt. Dabei müsse Brenner zufolge jeder Einzelfall geprüft werden.

Den Behörden in Deutschland liegen etwaige Parteimitgliedschaften der Bürger, die auch Waffenbesitzer sein können, üblicherweise nicht vor. Es fragt sich also, wie das Thüringer Innenministerium seinen Vorstoß praktisch umsetzen könnte, wie also die Waffenbehörden AfD-Mitgliedern Waffenbesitzkarten entziehen oder keine neuen mehr genehmigen könnten?