Das vom Thüringer Kabinett beschlossene Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Afghanistan wird nicht umgesetzt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sehe für Landesaufnahmeprogramme der Bundesländer derzeit keine Notwendigkeit, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag mit. Hierüber seien sich alle Innenminister von Bund und Ländern auch bei einer Ministerkonferenz am 18. August einig gewesen.

Die Bundesregierung unternehme große Anstrengungen, um nach dem Ende der Evakuierungen den noch in Afghanistan verbliebenen anerkannten Ortskräften und besonders gefährdeten Personen die Ausreise aus Afghanistan und eine Aufnahme in Deutschland zu ermöglichen, sagte die Sprecherin weiter. Zudem sei Minister Seehofer der Überzeugung, dass die Situation in Afghanistan nicht auf nationaler Ebene gelöst werden könne, sondern dass ein gemeinsames europäisches Vorgehen erforderlich sei.

Die rot-rot-grüne Thüringer Landesregierung hatte am Dienstag ein Landesaufnahmeprogramm beschlossen, das anerkannten Flüchtlingen aus Afghanistan mit Wohnsitz in Thüringen ermöglichen sollte, in Afghanistan lebende Verwandte nach Deutschland zu holen. Das Programm richtet sich an Menschen in Afghanistan, die unter der Herrschaft der islamistischen Taliban um ihr Leben fürchten, beispielsweise weil sie für die Bundeswehr gearbeitet haben. Das Programm sollte bis Ende 2022 befristet sein. Es hätte nach Angaben von Migrationsminister Dirk Adams (B90/Grüne) den Zuzug von etwa 100 Personen pro Jahr ermöglicht.