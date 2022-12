Welt-AIDS-Tag "Rauchen ist heute gefährlicher als HIV"

Ralf Richter ist 70 Jahre alt und in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Thüringer Original. Nicht nur, dass man dem gebürtigen Erfurter sein Alter nicht anmerkt, er redet auch nach 32 Jahren AIDS-Hilfe noch voller Elan über die ehrenamtliche Arbeit des Vereins. 1990 war Richter einer der Mitbegründer der AIDS-Hilfe in Thüringen, die von einer Gruppe schwuler Männer ins Leben gerufen wurde. Zuvor waren sie in der "Homosexuellen Aktion Erfurt J.J. Winckelmann"* aktiv gewesen, die sich im Jugendklub "Kleiner Herrenberg" 1988 gegründet hatte.