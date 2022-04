Die Thüringer Kommunen haben über die Gesamtzahl ungeimpfter Mitarbeiter im medizinischen und Pflege-Personal bisher noch keinen Überblick. Wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN ergab, konnte die am Donnerstag abgelaufene Meldefrist vielfach nicht eingehalten werden. Grund ist der hohe bürokratische Aufwand.

So melden die Krankenhäuser, Arztpraxen oder Altenheime ihre ungeimpften Mitarbeiter nicht direkt ans Land, sondern an die Gesundheitsämter der Kreise. Diese sammeln alle Meldungen aus den Einrichtungen und geben sie ans Land weiter. Das sei in der gesetzten Frist bisher nicht zu schaffen gewesen, heißt es von vielen Ämtern.