Die Corona-Krise hat in Thüringen zu mehr berufstätigen Alkoholabhängigen geführt. Allein von 2019 bis 2021 gab es laut Krankenkasse KKH einen Anstieg um fast zwölf Prozent, im Bundesdurchschnitt waren es vier Prozent. Eine Erklärung für diesen Anstieg lieferte die KKH nicht.

In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Betroffenen in Thüringen laut Krankenkasse um 84 Prozent. Das sei der zweitstärkste Anstieg im Ländervergleich, so die Kasse. Bundesweit liege das Mittel bei 32 Prozent.