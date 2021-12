Das vom Land angeordnete Verkaufs- und Ausschankverbot für Alkohol im vergangen Jahr war laut Thüringer Verfassungsgerichtshof verfassungswidrig. Das hat das Gericht am 14. Dezember beschlossen und am Montag mitgeteilt. Statt eines flächendeckenden Verbots hätten die Gesundheitsbehörden nur Verbote an bestimmten Orten festlegen dürfen.