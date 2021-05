Im Altenburger Land und in Eisenach fällt ab Donnerstag die Bundesnotbremse weg. Laut RKI lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz in beiden Kommunen an fünf Werktagen unter 100. Damit können die Corona-Regeln in der Gastronomie, im Tourismus und in der Freizeit gelockert werden.

Die Außengastronomie darf dann wieder öffnen. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen entfallen. Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, können - zumindest für negativ Getestete, Genesene oder Geimpfte - wieder öffnen. Körpernahe Dienstleistungen sind ebenfalls möglich. Übernachtungen sind auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen auch wieder erlaubt.

Altenburger Land haben die niedrigste Inzidenz in ihrer Region

Altenburg hat am Mittwochmorgen mit 26 die niedrigste Infektionsrate (RKI). In Ostthüringen liegen mittlerweile insgesamt vier Regionen unter der 7-Tage-Inzidenz von 50. Neben dem Altenburger Land sind das Gera, Jena und der Saale-Holzland-Kreis. Die höchste Inzidenz in Ostthüringen hat weiter der Saale-Orla-Kreis mit 93.

In Eisenach nach die 7-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen bei 45. Das ist derzeit die niedrigste in Westthüringen. Der Wartburgkreis hat aktuell eine Inzidenz von 61, Gotha liegt bei 147.