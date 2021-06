Laut der Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) ist das Ziel, dass sich der Bund wieder an den Kosten beteiligt. 75 Prozent der Sanierungskosten soll er übernehmen. Bisher habe der Bund im Rahmen des Generalvertrags von 1999 knapp 500 Millionen D-Mark beigesteuert. Alle Forderungen Thüringens, den Vertrag nachzuverhandeln, habe die Bundesregierung aber kategorisch abgelehnt. Der Freistaat müsse demnach jährlich allein rund 16 Millionen Euro für die ökologischen Folgen des Kaliabbaus zahlen.

1999 hatte sich Thüringen verpflichtet, für einen Ausgleich in Höhe von rund 443 Millionen DM alle Kosten für die Sicherung und Sanierung ökologischer Altlasten zu übernehmen. Bereits 2017 sind laut Thüringer Umweltministerium die beim Abschluss des Generalvertrages zugrunde gelegten Gesamtkosten um 20 Prozent überschritten worden.

Das Land soll dem Kali-Konzern K+S Gelder in Millionenhöhe zahlen, um die Gruben im Werra-Gebiet auch künftig zu sichern. Bildrechte: MDR/Jörg Thiem

Am Oberverwaltungsgericht in Weimar läuft seit Donnerstag zudem ein Verfahren um die umstrittenen Kali-Verträge. Es geht um die Millionengelder, die das Land dem Kali-Konzern K+S zahlen soll, um die Gruben im Werra-Gebiet auch künftig zu sichern. Am Freitag sollten weitere Zeugen dazu gehört werden.