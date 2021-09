Grundlage für die Fallstudie "Amazons letzte Meile" waren die Hinweise von mehr als 150 Beschäftigten, die sich allein in den vergangenen eineinhalb Jahren an die Beratungsstelle des DGB-Bildungswerks gewandt haben. Weil Amazon aus Kostengründen keine eigenen Paketfahrer anstellt, sind die Zusteller bei Subunternehmen beschäftigt. Viele von ihnen kommen aus dem Ausland. Wegen Sprachproblemen verstünde ein großer Teil von ihnen die Regelungen in ihren Arbeitsverträgen kaum und hätte wenig Kenntnisse über arbeitsrechtliche Grundlagen, sagte Tina Morgenroth vom DGB-Bildungswerk. Fahrer arbeiteten häufig in Vollzeit, obwohl sie nur Teilzeitverträge hätten.