Nach MDR-Bericht zu Amazon SPD unterstützt Forderung nach digitalem Fahrtenbuch in 2,5-Tonnern

Hintergrund der Forderung sind die Arbeitsbedingungen für Paketfahrer von Subunternehmen, die für den Onlinehändler Amazon in Thüringen tätig sind. Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Die Linke) hatte im Gespräch mit MDR THÜRINGEN den US-Konzern wegen der Auslagerung der Transportleistung an Subunternehmen kritisiert. Amazon mache es sich hier zu einfach, indem es die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen der Fahrer an die Subunternehmen auslagere, sagte sie.

Werner verwies darauf, dass Thüringen im September in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Logistikbranche den Antrag gestellt hat, eine gesetzliche Pflicht zum Einbau von elektronischen Lenk- und Ruhezeiterfassungssystemen in Transportern ab 2,5 Tonnen einzuführen. Außerdem müsse eine gesetzliche Mithaftung von Unternehmen wie Amazon für die Arbeitsbedingungen in deren Subunternehmen eingeführt werden, ähnlich wie dies in der Fleischbranche inzwischen gelte.