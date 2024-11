Die Grünen in Thüringen sehen in möglichen Neuwahlen nach dem Ampel-Aus in Berlin eine Chance. Landessprecherin Ann-Sophie Bohm sagte, damit könne das Vertrauen in die politische Arbeit wieder gestärkt werden. Auch in Thüringen habe sich die politische Auseinandersetzung immer weiter auf die Bundesebene fokussiert, weil nicht alle Regierungsparteien an einem Strang gezogen hätten.