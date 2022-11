Offensichtlich wird dieser Service nicht in allen Gaststätten in Thüringen angeboten, unsere Wandergruppe hat jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass angewärmtes Bier in einigen Gaststätten grundsätzlich nicht serviert wird. Dabei ist der Service gar nicht so aufwändig. Mitunter täte es ja auch eine Flasche, die eben nicht im Kühlschrank stand oder - auch das gibt es - das Bierglas oder die Flasche wird eben in einen Behälter gestellt, in dem heißes Wasser ist. Bei der Babyflasche ist das Wasserbad schließlich auch eine bewährte Methode oder ein heiß gespültes Glas. Und wenn nach dem kurzen Erwärmen in der Mikrowelle noch ein Häubchen Schaum ergänzt wird, sieht es sogar noch vernünftig aus beim Servieren, sagt Ulf Bechstein.