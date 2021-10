Eines der Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die österreichische Polizei sucht nach den Angreifern. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

Fünf Jugendliche haben in Salzburg in Österreich deutsche Urlauber attackiert und teilweise verletzt. Nach Angaben von Zeugen schlugen die Unbekannten in der Nacht zu Samstag in der Nähe einer Bushaltestelle ohne ersichtlichen Grund mit Fäusten und Gürtelschnallen auf die fünf Deutschen ein, wie die Polizei Salzburg mitteilte.