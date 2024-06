Die amtierende Ortsteilbürgermeisterin tritt am Sonntag in der Stichwahl gegen Martina Schenk vom Bürgerbündnis Weimarwerk an. Erst vor wenigen Tagen war Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (pl) in die Kritik geraten, weil er die Wahl Schenks unterstützte. Petra Seidel wurde am 26. Mai für die Linke in den Stadtrat gewählt. Die Polizei bestätigte den Eingang einer Online-Strafanzeige.