Antreten kann Siegesmund ihr neues Amt erst am 1. Juni 2024. Das Thüringer Kabinett hat ihr auf der Basis des Thüringer Ministergesetzes eine Wartezeit von 16 Monaten auferlegt zwischen ihrem Rücktritt als Ministerin und einem Wechsel in die Wirtschaft. Der Verband wollte die Spitzenposition ursprünglich zum 1. Oktober 2023 neu besetzen.

Nach der Entscheidung über die Karenzzeit für Siegesmund wurde eine interne Lösung zur Überbrückung gefunden. In den Reihen des Verbandes hatte das vor der Wahl vereinzelt für Irritationen gesorgt.

In ihrer Antrittsrede sagte Siegesmund, sie würde lieber heute als morgen ihre Arbeit beim Verband aufnehmen. Die 16 Monate Karenzzeit seien aber zu akzeptieren. Nach den Jahren in der Politik wollen sie jetzt "in den Maschinenraum" der im BDE organisierten Recyclingunternehmen einsteigen.