In Berlin steht Thüringens Ex-Umweltministerin Anja Siegesmund am Donnerstag als künftige Chef-Lobbyistin in der Entsorgungsbranche zur Wahl. Sie kandidiert auf der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft BDE für die Position der künftigen geschäftsführenden Präsidentin.