Die Thüringer Grünen-Spitzenpolitikerin Anja Siegesmund spricht sich für eine Testpflicht an den Schulen im Freistaat aus. Im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview sagte sie am Freitag mit Blick auf die Corona-Infektionen: "Wir sind heute an einem Punkt, wo wir sehen: Die Zahlen steigen wieder." Der beste Schutz, um die Pandemie hinter sich zu lassen, sei, sich impfen zu lassen. An den Schulen brauche es außerdem zumindest in den ersten beiden Schulwochen eine Testpflicht. Die Testpflicht an Schulen war in Thüringen zum 1. Juli aufgehoben worden.