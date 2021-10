In Thüringen hat es am Wochenende mehrere antisemitische Vorfälle gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben unbekannte Täter in Nordhausen eine Skulptur der Wanderausstellung "Zwischen Erfolg und Verfolgung. Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach" zerstört. Die Figur auf dem Nikolaiplatz war dem Basketballspieler Ralph Klein gewidmet, teilte die Polizei am Samstag mit. Es werde intensiv in alle Richtungen ermittelt. Skulptur des Basketballspielers Ralph Klein, hier bei einer Ausstellung 2015 in Berlin Bildrechte: dpa

Bereits am 13. Oktober war eine Skulptur der Ausstellung mutwillig zerstört worden. Im Zentrum der Schau stehen 17 deutsch-jüdische Sportler, die als Nationalspieler, Welt- und Europameister, Olympiasieger und Rekordhalter zu den gefeierten Idolen ihrer Zeit zählten. Nicht wenige von ihnen wurden deportiert und ermordet.

Gedenkveranstaltungen in Gotha gestört

In Gotha haben laut Polizei zwei Personen am Samstagabend an der Gedenkstätte "Alte Synagoge" in Gotha den verbotenen Hitlergruß in Richtung von Teilnehmern einer Gedenkveranstaltung gezeigt. Die Beiden gehörten demnach zu einer Gruppe von vier Personen, die Halloween-Kostüme trugen. Eine der Personen habe ein Nonnenkostüm getragen, die andere eine Schnabelmaske. Die Gruppe sei über die Pfotenstraße in Richtung Innenstadt verschwunden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bereits am Freitag hatte ein betrunkener Mann eine Gedenkveranstaltung an der "Alten Synagoge" gestört. Er habe sich, so die Polizei, unter die Teilnehmer gemischt und mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Außerdem habe er verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren aufgenommen.