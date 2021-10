Kein Geld für größte Messe Nur wenige Thüringer Hersteller auf der Lebensmittelmesse Anuga

Wer viele Produkte verkaufen will, muss sie unter die Leute bringen. Messen sind dafür meist eine gute Gelegenheit. Doch die größte Lebensmittelmesse der Welt, die Anuga in Köln, hat am Samstag mit nur einer Handvoll Thüringer Hersteller begonnen. Das liegt einerseits an gestrichener Förderung, andererseits aber auch daran, dass viele Produzenten derzeit andere Sorgen haben.