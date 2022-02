Mit einer Auflage von fast 50.000 in Gera und in Hildburghausen mit 25.000 erreichen die kostenlosen Anzeigenblätter auch dort sehr viele Menschen. Anzeigenblätter haben eine große Bedeutung, das unterstreicht der Leipziger Kommunikationswissenschaftler Benjamin Bigl: "Die Zahlen über die regelmäßige Nutzung deuten an, dass die Blätter bei bestimmten Zielgruppen und in einigen Regionen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss haben – ich nehme an, vor allem in strukturschwachen Gegenden." Bigl war im vergangenen Jahr an der Studie Medienkompetenz in Sachsen beteiligt. Dabei habe sich gezeigt, "dass sich Menschen in Landkreisen mit schlechterer digitaler Infrastruktur oft ihre Informationen noch klassisch auf Papier wünschen. Das sind auch Regionen, wo die Medienkompetenz der Bevölkerung oft weniger ausgeprägt ist als im sachsenweiten Durchschnitt.