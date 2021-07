Corona-Impfung Digitale Impfzertifikate wieder in Apotheken erhältlich

Apotheken in Thüringen können nach und nach wieder digitale Impfzertifikate ausstellen. Das teilte der Vorsitzende des Thüringer Apothekenverbandes, Stefan Fink, am Freitag mit. Das Ausstellen war vor gut einer Woche wegen einer Sicherheitslücke im Apotheker-System deaktiviert worden . IT-Experten war es gelungen, sich mit gefälschten Dokumenten als Apotheke auszugeben und sich Zugang zu dem Portal zu verschaffen. Dort hatten sie online Impfzertifikate ausgestellt.

Laut Fink wurden die Sicherheitsvorkehrungen mittlerweile erhöht. So sollen künftig die Zertifikate nicht mehr über das Portal im Internet, sondern über die sogenannte Telematik-Infrastruktur ausgestellt werden. An dieses Netzwerk sind bereits jetzt 95 Prozent der Apotheken in Thüringen angeschlossen. Bei den meisten Apotheken sollte das Ausstellen der digitalen Impfpässe ab der nächsten Woche wieder funktionieren, so Fink. Einige wenige können den Service auch jetzt schon wieder anbieten.