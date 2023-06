"Eigentlich macht es viel Spaß, Apotheker zu sein", sagt Markus Wurzbacher und schmunzelt. "Aber durch diese vielen Hemmschuhe - oder ich will mal sagen Handschellen, die uns angelegt werden - kann es auch frustrieren in gewisser Weise." Markus Wurzbacher ist seit mehr als 25 Jahren Pharmazeut. Heute leitet der 56-Jährige drei Apotheken in Weimar: die Nord-Apotheke, die Stadt-Apotheke und die Atrium-Apotheke. Auch ihre Türen bleiben am Mittwoch geschlossen. Der Grund: bundesweit protestieren die Apotheken am 14. Juni gegen die Politik der Bundesregierung. Es geht um Lieferengpässe bei Medikamenten, ausufernde Bürokratie und faire Entlohnung.

"Das Problem ist, dass sich die Rahmenbedingungen für die Apotheken in den letzten Jahren permanent verschlechtert haben", fasst Christian Wegner vom Gesundheitsunternehmen Medipolis die Problemstellungen zusammen. Der 51-Jährige betreibt in Jena und Naumburg unter anderem vier Apotheken, die auf die ambulante Versorgung von schwerkranken Patienten spezialisiert sind. Auch sie nehmen am Protest teil und bleiben am Mittwoch geschlossen. "Mir geht es an diesem Protesttag hauptsächlich um Anerkennung für den Berufsstand. Für das, was die Teams jeden Tag leisten. Anerkennung hat auch immer etwas mit Rahmenbedingungen zu tun und die sind deutlich schlechter geworden. Mittlerweile ist es so schlimm, dass ich in vielen Fällen sehe, dass die Apotheken ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht werden können", beschreibt Wegner die derzeitige Lage.