In Erfurt ist die neue Familien-App der Landesregierung vorgestellt worden. Die Anwendung soll Angebote und Hilfen bündeln und so für alle Thüringer eine Hilfe sein, verspricht sich SPD-Familienministerin Katharina Schenk. Die Anwendung soll Schenk zufolge Informationen zu zahlreichen Angeboten an einem Ort bündeln.