Thüringen steht vor einem großen Verlust an Arbeitskräften in den kommenden zehn Jahren. Laut Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, kommt auf zwei Aussteiger aus dem Arbeitsmarkt ein Einsteiger. Die Zahl der Erwerbstätigen werde sich in Thüringen bis 2040 um 294.000 verringern. Das wäre ein Rückgang von etwa 24 Prozent, sagte Behrens am Dienstag.

Um auch in Zukunft stabile Beschäftigungsverhältnisse zu haben, muss der Freistaat laut Behrens die Zuwanderung aus Drittstaaten forcieren. Bereits in den vergangenen Jahren habe eine deutliche Zunahme ausländischer Arbeitskräfte die Beschäftigungsentwicklung in Thüringen stabilisieren können. Seit Januar 2010 habe sich die Zahl der Ausländer in Thüringen von rund 6.600 auf mehr als 54.400 im Juli 2021 erhöht. Etwa 10.000 neue ausländische Arbeitskräfte seien jedes Jahr notwendig, so Behrens.