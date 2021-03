Thüringer Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen in Thüringen im März leicht gesunken

Der für das Frühjahr typische Rückgang der Arbeitslosigkeit setzt laut Landesarbeitsagentur in diesem Jahr etwas später ein als in den vergangenen Jahren. Im März 2021 hatten etwa 69.600 Menschen in Thüringen keine Arbeit.