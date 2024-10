Die Arbeitslosigkeit wird der Studie zufolge 2025 in allen Bundesländern wegen der schwachen Konjunktur zunehmen, allerdings in Thüringen auch bundesweit am stärksten. In Thüringen soll die Arbeitslosenquote dem Rechenmodell zufolge um 0,3 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent zunehmen. In ganz Ostdeutschland dürfte die Arbeitslosenquote 2025 um 0,2 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent steigen, in Westdeutschland um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent.