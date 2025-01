Die Arbeitslosigkeit wird in Thüringen einer Prognose zufolge in diesem Jahr bundesweit am stärksten steigen. Im Jahresverlauf werde mit mehr als 72.200 Erwerbslosen im Freistaat gerechnet, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens, in Erfurt.